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Вие чели ли сте програмите на сглобката, на правителствата на Денков, Желязков - там е идейна и управленска немощ, каза премиерът

Радев: Доволен съм от работата на министрите, но имам критики за темпото на тяхната работа

Румен Радев: Поели сме риска да има по-висок дефицит, но да има решения на проблемите на хората-Rumen-Radev--Poeli-sme-riska-da-ima-po-visok-defitsit--no-da-ima-resheniya-na-problemite-na-horata_1786705931.jpg

Министър-председателят отправи критика към настояванията дефицитът в бюджета за 2026 г. да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи ...

video14 авг. 2026 | 14:08

Русия твърди, че е свалила 598 дрона при мащабната атака

Ракети "Фламинго" удариха ключовия руски ракетно-космически център "Прогрес", атакуваха 16 региона

Масирана украинска атака в Русия, ударен е и ракетно-космическият център "Прогрес"-Ukrayna-atakuva-Volgograd-s-pet-raketi--Flamingo-_1782546194.jpg

Промишлена инфраструктура е претърпя локални повреди, има и ранени

15 авг. 2026 | 12:23
Доротея Тончева в "Цигуларката на Бога"-Doroteya-Toncheva-v--Tsigularkata-na-Boga-_1785845869.jpg

Доротея Тончева на 80: Цигуларката на Бога с юбилей

Доротея Тончева е една от най-ярките и незабравими фигури в родното изкуство със своя специфичен, запомнящ се гласов тембър и магнетично присъствие на сцената

15 авг. 2026 | 09:20
Варна празнува с военен ритуал, ветроходна фрегата и драконови лодки,Дара ще ...
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Имат за цел разработване на нов Наказателен кодекс

Управленската програма на ПБ за правосъдието: Децентрализирана прокуратура и конституционна реформа

Управленската програма на ПБ за правосъдието: Децентрализирана прокуратура и конституционна реформа-1644572000.jpg

Не се уточнява какво визират под конституционна реформа

15 авг. 2026 | 11:55

Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев присъстваха на делото, водено срещу Ива Михайлова в Кочани

Възраждане: Натискът ни над властимащите в България по случая Ива Михайлова дава резултат

Възраждане: Натискът ни над властимащите в България по случая Ива Михайлова дава резултат-Angel-Georgiev--Upravlyavashtoto-mnozinstvo-pazi-vanshniya-ministar--za-da-prikrie-provala-si_1750859083.jpg

Нужни са по-твърди действия спрямо антибългарските фактори в РСМ, категоричен е ...

15 авг. 2026 | 18:41

Те използвали и платени духовници

Ню Йорк Таймс: Целта на Путин за 2026 г. е разпадането на НАТО и ЕС през Молдова

Ню Йорк Таймс: Целта на Путин за 2026 г. е разпадането на НАТО и ЕС през Молдова-Putin-na-Kurilskite-ostrovi--Rusnatsite-imat-genetichniya-kod-na-pobeditel_1786600676.jpg

Макар страната да не е член на ЕС или Алианса, тя граничи с Украйна и Румъния, ...

15 авг. 2026 | 13:14
NYT: Европа подтиква Тръмп към диалог с Русия за Украйна и изискват място на масата за Снимка: Тръмп, Макрон и Зеленски-NYT--Evropa-podtikva-Tramp-kam-dialog-s-Rusiya-za-Ukrayna-i-iziskvat-myasto-na-masata-za--Snimka--Tramp--Makron-i-Zelenski_1786811682.png

NYT: Европа подтиква Тръмп към диалог с Русия за Украйна и изискват място на масата за преговори

Има опасения, че Вашингтон и Москва могат да се споразумеят "през главите" на европейците, поради което Франция, Германия и Великобритания ...

15 авг. 2026 | 19:32
Иран: Няма решение за преговори със САЩ
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Армията на Полша е съставена от около 220 хиляди военнослужещи

Полша с грандиозен военен парад! Туск: Не искаме война, но готвим силна армия заради Путин (СНИМКИ)

Полша с грандиозен военен парад! Туск: Не искаме война, но готвим силна армия заради Путин (СНИМКИ)-Polsha-s-grandiozen-voenen-parad--Tusk--Ne-iskame-voyna--no-gotvim-silna-armiya-zaradi-Putin--SNIMKI-_1786810531.jpg

Във въздушната част участваХА изтребители F-35 и F-16, транспортни хеликоптери ...

15 авг. 2026 | 18:58

Даден е старт на дългоочаквания проект за изграждане на нов покрив и прозорци на "чинията"

Дигитален двойник показва мозайките и скулпторите в "чинията" на Бузлуджа

Дигитален двойник показва мозайките и скулпторите в "чинията" на Бузлуджа-Digitalen-dvoynik-pokazva-mozaykite-i-skulptorite-v--chiniyata--na-Buzludzha_1786774286.jpg

От 14 до 16 август монументът събира водещи имена от музикалната сцена и ...

15 авг. 2026 | 09:06

Държавният глава се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"

Президентът Илияна Йотова се помоли в Троянския манастир навръх Успение Богородично

Президентът Илияна Йотова се помоли в Троянския манастир навръх Успение Богородично-Prezidentat-Iliyana-Yotova-se-pomoli-v-Troyanskiya-manastir-navrah-Uspenie-Bogorodichno_1786801323.jpg

Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския ...

15 авг. 2026 | 12:56

Общата цена на придобиване на имотите му е 3 935 295 евро

Министърът на културата Евтим Милошев милионер с 8 апартамента в София и 4 имота във Франция

Министърът на културата Евтим Милошев с четири имота във Франция и 8 апартамента в София-Ministarat-na-kulturata-Evtim-Miloshev-s-chetiri-imota-vav-Frantsiya-i-8-apartamenta-v-Sofiya_1786720989.jpg

Министърът на културата Евтим Милошев е един от най-заможните министри на тази власт - в декларацията му са записани 8 апартамента в София и 4 имота във ...

14 авг. 2026 | 18:22

По границата са разположени и водни оръдия

Засилени патрули и бариери: Испания и Мароко се готвят за нов мигрантски наплив в Сеута

Засилени патрули и бариери: Испания и Мароко се готвят за нов мигрантски наплив в Сеута-Nova-marokanska-valna-kam-Seuta-za-Uspenie-Bogorodichno---Bratya--po-zdrach-i-zazoryavane-vsichki-vlizat-_1785935408.png

Отново се появиха призиви в социалните мрежи за нов масов приток на мигранти

15 авг. 2026 | 19:43

В момента текат преговори с големи авиокомпании, като се очакват добри новини по темата

Министърът на туризма: Евровизия е прекрасна възможност България да представи Черноморието си

Министърът на туризма: Работим за по-добра авиосвързаност и по-сигурни атракциони по Черноморието-Silen-zimen-sezon--prognozira-ministara-na-turizma-Ilin-Dimitrov--Ochakvanoto-uvelichenie-na-turistite-e-mezhdu-7-i-11--_1668885250.png

По отношение на избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ министърът заяви, че не е участвал в избора на домакин и решението е било изненада и за него. ...

15 авг. 2026 | 09:48

Днепропетровска област често е обект на руски удари

Тримесечно бебе загина при руска атака с дронове в Украйна

Тримесечно бебе загина при руска атака с дронове в Украйна-Trimesechno-bebe-zagina-pri-ruska-ataka-s-dronove-v-Ukrayna_1786812819.png

Киев е атакувала промишлено предприятие с ракета в руската Самарска област на река Волга

15 авг. 2026 | 19:52

Това, което правим, е чудесна услуга за света, каза той

Тръмп заяви, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ"

Тръмп заяви, че ще обяви Ормузкия проток за "територия на САЩ"-Tramp--SASht-razpolagat-s-ogromni-kolichestva-boepripasi---izteklite--danni-sa-predatelstvo_1786080770.jpg

Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува

15 авг. 2026 | 10:24

Досега се знаеше, че забавянето ще бъде най-много до 2029 г.

Доставката на вторите F-16 ще се забави до втората половина на 2030 г.

Доставката на вторите F-16 ще се забави до втората половина на 2030 г.-Balgariya-kupuva-ot-SASht-raketi-za-F-16-za-blizo-1-mlrd--dolara_1780326926.png

Има трудности в производството, обясниха от фирмата-изпълнител

14 авг. 2026 | 18:34

Руснаците да отидат да живеят на село

Дугин прогнозира ядрена война: Няма да има Москва, нито Санкт Петербург

Дугин прогнозира ядрена война: Няма да има Москва, нито Санкт Петербург -Aleksandar-Dugin--Krayat-na-mezhdunarodnoto-pravo-i-zavrashtaneto-na-svetovnata-voyna_1767511477.jpg

Според Дугин войната със западните страни "е не само вероятна, но и почти неизбежна", а превръщането ѝ в ядрена война е "много вероятно. Руските ...

14 авг. 2026 | 23:25

Той има акции, включително в банки - за над 1 милион евро

Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов милионер, дал заеми за над 1 млн. евро

Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов милионер, дал заеми за над 1 млн. евро-Konstantin-Prodanov-oglavi-byudzhetnata-komisiya_1780570131.jpg

Общата стойност на активите и вземанията е 2 711 556 евро

14 авг. 2026 | 17:11

Света Богородица е покровителка на майчинството, жените и семейното огнище

Голяма Богородица е! Денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при Сина си

Денят, в който Божията майка напуска земния живот и отива при Сина си-Denyat--v-koyto-Bozhiyata-mayka-napuska-zemniya-zhivot-i-otiva-pri-Sina-si_1786742546.jpg

Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на "успението ѝ". Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, а на Малката ...

15 авг. 2026 | 00:16

Пристанището спря приемането на нефт

Главен нефтен терминал за износ на петрол от Русия към Черно море спря работа след атака с дрон

Главен нефтен терминал за износ на петрол от Русия към Черно море спря работа след атака с дрон-Glaven-neften-terminal-za-iznos-na-petrol-ot-Rusiya-kam-Cherno-more-sprya-rabota-sled-ataka-s-dron_1786724861.png

Един от танкерите, който трябваше да бъде натоварен в Новоросийск, рано тази сутрин отплава в открито море след опит за атака с дронове срещу нефтения терминал

14 авг. 2026 | 19:27

Ще продължим да налагаме блокада, каза Техеран

Иран отвърна на Тръмп: Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански

Иран отвърна на Тръмп: Ормузкият проток е бил, е и ще остане ирански-Iran-i-Oman-sa-blizo-do-sdelka-za-otvaryane-na-Ormuzkiya-protok_1785920547.jpg

Отказвате да приемете реалността на вашето поражение, посочи иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади

15 авг. 2026 | 12:36

Галерия
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Археолози откриха каменен мавзолей от късноримската епоха на Перперикон-Arheolozi-otkriha-kamenen-mavzoley-ot-kasnorimskata-epoha-na-Perperikon_1785397314.jpgУникална находка на Перперикон: Археолози откриха каменен ...
Радев: Г-жа Йотова е силен и опитен политик и като президент ще продължи да работи за страната -Radev--G-zha-Yotova-e-silen-i-opiten-politik-i-kato-prezident-shte-prodalzhi-da-raboti-za-stranata-_1785238964.jpgРадев: Г-жа Йотова е силен и опитен политик и като ...

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Тримесечно бебе загина при руска атака с дронове в Украйна
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Сто дни „Радев“ на власт: Силен лидер, слаба партия, кабинет в земетръсна зона

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