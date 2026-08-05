Предметът "Добродетели и религии" се въвежда още от 2027 г.
15 авг. 2026 | 16:52
Управляващите предвиждат преминаване към едносменен режим на обучение
Масово лекари са с милионни спестявания и инвестиции в имоти и земя
15 авг. 2026 | 17:09
Въпреки, че силистренската болница затвори три отделения през този месец, директорът й получава по над 10 000 евро месечно купил си е къща с двор в Гърция
Тя е била бита, косата ѝ е била отрязана
15 авг. 2026 | 17:49
Жената, която е проституирала, се е качила в автомобил на познат клиент, той я закарал на гробището и 7 човека са я измъчвали, вече са арестувани
Песимистичният план е двата блока да бъдат спрени, каза енергийният експерт
15 авг. 2026 | 19:59
При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация
В декларацията на вътрешния министър отсъства лекият автомобил Порше, придобит за 1795 лв.
14 авг. 2026 | 22:50
Сравнителен анализ между имуществените декларации на Иван Демерджиев в качеството му на служебен министър на вътрешните работи през 2023 г. и 2026 г. разкрива мащабни промени в личното му ...
Опитите да се използва мирна реторика, като едновременно с това се снабдява Киев с оръжие, подкопават взаимното доверие, заяви Мария Захарова
15 авг. 2026 | 18:27
Пакетът включва 12 пускови установки M270 MLRS, 70 балистични ракети M39 ATACMS, 2524 неуправляеми ракети M26 с касетъчни бойни части
Вие чели ли сте програмите на сглобката, на правителствата на Денков, Желязков - там е идейна и управленска немощ, каза премиерът
Министър-председателят отправи критика към настояванията дефицитът в бюджета за 2026 г. да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи ...
14 авг. 2026 | 14:08
Русия твърди, че е свалила 598 дрона при мащабната атака
Промишлена инфраструктура е претърпя локални повреди, има и ранени
15 авг. 2026 | 12:23
Доротея Тончева е една от най-ярките и незабравими фигури в родното изкуство със своя специфичен, запомнящ се гласов тембър и магнетично присъствие на сцената
15 авг. 2026 | 09:20
Имат за цел разработване на нов Наказателен кодекс
Не се уточнява какво визират под конституционна реформа
15 авг. 2026 | 11:55
Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев присъстваха на делото, водено срещу Ива Михайлова в Кочани
Нужни са по-твърди действия спрямо антибългарските фактори в РСМ, категоричен е ...
15 авг. 2026 | 18:41
Те използвали и платени духовници
Макар страната да не е член на ЕС или Алианса, тя граничи с Украйна и Румъния, ...
15 авг. 2026 | 13:14
Има опасения, че Вашингтон и Москва могат да се споразумеят "през главите" на европейците, поради което Франция, Германия и Великобритания ...
15 авг. 2026 | 19:32
Армията на Полша е съставена от около 220 хиляди военнослужещи
Във въздушната част участваХА изтребители F-35 и F-16, транспортни хеликоптери ...
15 авг. 2026 | 18:58
Даден е старт на дългоочаквания проект за изграждане на нов покрив и прозорци на "чинията"
От 14 до 16 август монументът събира водещи имена от музикалната сцена и ...
15 авг. 2026 | 09:06
Държавният глава се включи и в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския ...
15 авг. 2026 | 12:56
Общата цена на придобиване на имотите му е 3 935 295 евро
Министърът на културата Евтим Милошев е един от най-заможните министри на тази власт - в декларацията му са записани 8 апартамента в София и 4 имота във ...
14 авг. 2026 | 18:22
По границата са разположени и водни оръдия
Отново се появиха призиви в социалните мрежи за нов масов приток на мигранти
15 авг. 2026 | 19:43
В момента текат преговори с големи авиокомпании, като се очакват добри новини по темата
По отношение на избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ министърът заяви, че не е участвал в избора на домакин и решението е било изненада и за него. ...
15 авг. 2026 | 09:48
Днепропетровска област често е обект на руски удари
Киев е атакувала промишлено предприятие с ракета в руската Самарска област на река Волга
15 авг. 2026 | 19:52
Това, което правим, е чудесна услуга за света, каза той
Тонът, с който американският президент заяви това, остави впечатлението, че той се шегува
15 авг. 2026 | 10:24
Досега се знаеше, че забавянето ще бъде най-много до 2029 г.
Има трудности в производството, обясниха от фирмата-изпълнител
14 авг. 2026 | 18:34
Руснаците да отидат да живеят на село
Според Дугин войната със западните страни "е не само вероятна, но и почти неизбежна", а превръщането ѝ в ядрена война е "много вероятно. Руските ...
14 авг. 2026 | 23:25
Той има акции, включително в банки - за над 1 милион евро
Общата стойност на активите и вземанията е 2 711 556 евро
14 авг. 2026 | 17:11
Света Богородица е покровителка на майчинството, жените и семейното огнище
Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на "успението ѝ". Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, а на Малката ...
15 авг. 2026 | 00:16
Пристанището спря приемането на нефт
Един от танкерите, който трябваше да бъде натоварен в Новоросийск, рано тази сутрин отплава в открито море след опит за атака с дронове срещу нефтения терминал
14 авг. 2026 | 19:27
Ще продължим да налагаме блокада, каза Техеран
Отказвате да приемете реалността на вашето поражение, посочи иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади
15 авг. 2026 | 12:36
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Разгъването на системата ''Рассвет'' в пълен мащаб би дало на ...
Изстрелванията на балистични ракети срещу Украйна са се увеличили повече от три ...
Киев се надява, че кампанията от удари ще подкопае бойния дух на руснаците, но ...
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Таня Джоева
Имам чувството, че времето за България спря. Всяко ново правителство обявява, ...
Валерия Велева
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