Вие чели ли сте програмите на сглобката, на правителствата на Денков, Желязков - там е идейна и управленска немощ, каза премиерът

Министър-председателят отправи критика към настояванията дефицитът в бюджета за 2026 г. да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи ...